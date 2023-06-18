Министр: Благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане обещает широкие перспективы для предпринимателей Татарстана

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«Созданная в Азербайджане благоприятная инвестиционная среда обещает широкие перспективы для иностранных инвесторов, в том числе татарстанских предпринимателей».

Об этом сказал министр экономики Микаил Джаббаров на мероприятии «Сабантуй 2023».

Глава ведомства сообщил, что российские компании также активно участвуют в восстановлении территорий Азербайджана, освобожденных от оккупации:

«Открытие в Промышленном парке «Экономическая зона Аразская долина» состоялось открытие ООО «Авто Лизинг Азербайджан» при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Татарстана Рустама Минниханова является одним из показателей нашего партнерства».