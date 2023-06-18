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Ричард Хогланд: За кулисами существуют силы с «особыми интересами», которые не хотят мира на Южном Кавказе

Ричард Хогланд: За кулисами существуют силы с «особыми интересами», которые не хотят мира на Южном Кавказе

За кулисами существуют силы с «особыми интересами», которые не хотят мира на Южном Кавказе.

Об этом сказал в воскресенье бывший сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ от США Ричард Хогланд, комментируя эскалацию ситуации на азербайджано-армянской границе, сообщает Trend.

«Любой обстрел или другие беспорядки на границе, будь то на контрольно-пропускных пунктах или в других местах, вызывают беспокойство, поскольку такие инциденты всегда могут выйти из-под контроля. Армения и Азербайджан самоотверженно работают над достижением подлинного и прочного мира. Тем не менее, всегда важно помнить, что за кулисами существуют силы с «особыми интересами», которые не хотят мира и будут проверять, как далеко они могут зайти, чтобы предотвратить безопасное будущее»,- сказал он.

Хогланд считает, что по этой причине важно, чтобы представители обеих сторон продолжали открыто и честно вести переговоры для обеспечения истинного и прочного мира для своих государств и для своих народов.

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