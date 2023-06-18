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В МИД Китая оценили возможность военного конфликта с США

В МИД Китая оценили возможность военного конфликта с США

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на своей странице в Twitter в преддверии визита в Китай госсекретаря США Энтони Блинкена раскритиковала статью агентства Bloomberg, в которой говорится о провокационных действиях китайской армии.

Она заявила, что если между США и Китаем произойдет военный конфликт, он будет вызван деятельностью американских ВС у территории КНР.

Хуа Чуньин в субботу опубликовала скриншот статьи Bloomberg под заголовком «Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет Блинкен». Агентство также написало, что «Китай считает, что его отважные пилоты и капитаны кораблей могут отпугнуть американские войска от его берегов рискованными маневрами, но ему не понравится то, что произойдет, если они зайдут слишком далеко».

«Для многих китайских читателей эта статья является шантажом. Автору, редактору могут потребоваться уроки по истории и географии», – подписала Хуа Чуньин скриншот.

Она продолжила, отметив, что «если неожиданный военный конфликт и возникнет между Китаем и США, то он не будет вызван провокационными действиями КНР, которая отправит военные корабли и самолеты к Лос-Анджелесу или к другим берегам Калифорнии».

«Скорее, он будет вызван военными кораблями и самолетами США рядом с территорией Китая. В отношениях со страной размеров Китая главным правилом является взаимное уважение», – написала она.

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