СМИ: Срок полномочий Столтенберга будет продлен еще на год

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Ожидается продление срока полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга еще на один год, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Большинство в альянсе придерживается мнения, что норвежский политик эффективно руководит НАТО. С другой стороны, члены НАТО пока не пришли к единому мнению о возможном преемнике Столтенберга. Отмечается, что администрация США также поддерживает идею продления полномочий Йенса Столтенберга еще на год, а Президент Джо Байден считает, что он эффективно выполнил свои обязанности в этот непростой период.