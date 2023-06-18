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Ходжес: ВСУ на пути к освобождению Крыма

Ходжес: ВСУ на пути к освобождению Крыма

Украина находится на пути, который приведет ее к освобождению захваченного РФ Крыма, заявил американский генерал, экс-командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес.

При этом он обратил внимание на то, что ВСУ еще не начали основную фазу контрнаступления. Такое мнение он высказал в эфире «Эспрессо».

«Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских войск из Украины. Поэтому начало контрнаступления – это важный для Украины шаг, но основная его фаза еще не началась», — заявил американский генерал.

Он отметил, что силы обороны Украины давят на оборону захватчиков, ищут слабые места, сбивают врага с толку относительно того, где будет продолжаться основное наступление.

Вместе с тем собеседник также пояснил, что в ходе боевых действий будут определенные потери.

«Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил», — добавил Ходжес.

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