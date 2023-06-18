Шварценеггер не прочь стать президентом США, но закон неумолим

84 Просмотров

Американский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что хотел бы баллотироваться на пост президента США в следующем году. Об этом сообщает журнал People.

«Я так отчетливо вижу, как я смог бы выиграть эти выборы. Точно так же, как когда я баллотировался в губернаторы Калифорнии», — пояснил Шварценеггер, но добавил, что ему не позволит сделать это закон, так как он не является гражданином США по рождению.

Шварценеггер родился в Австрии и переехал в Соединенные Штаты Америки в 1968 году. Гражданином САШ он стал в 1983 году. С 2003 по 2011 годы он был 38-м губернатором Калифорнии.