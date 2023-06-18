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Шварценеггер не прочь стать президентом США, но закон неумолим

Шварценеггер не прочь стать президентом США, но закон неумолим

Американский актер Арнольд Шварценеггер заявил, что хотел бы баллотироваться на пост президента США в следующем году. Об этом сообщает журнал People.

«Я так отчетливо вижу, как я смог бы выиграть эти выборы. Точно так же, как когда я баллотировался в губернаторы Калифорнии», — пояснил Шварценеггер, но добавил, что ему не позволит сделать это закон, так как он не является гражданином США по рождению.

Шварценеггер родился в Австрии и переехал в Соединенные Штаты Америки в 1968 году. Гражданином САШ он стал в 1983 году. С 2003 по 2011 годы он был 38-м губернатором Калифорнии.

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