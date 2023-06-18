Джонсона обвинили в нарушении кодекса поведения министров

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Экс-премьер Британии Борис Джонсон нарушил кодекс поведения министров, заранее не проинформировав профильный регулятор, что он станет автором субботних колонок в газете Daily Mail. Так решил Совещательный комитет по назначениям в бизнесе, пишет The Guardian.

В регуляторе заявили, что Джонсон уведомил комитет о возвращении к журналистской работе, с которой начиналась его карьера, всего за полчаса до того, как Daily Mail объявила о подписании контракта с ним.

«Министерский кодекс гласит, что министры должны следить за тем, чтобы до вынесения рекомендаций комитета они не занимали новые должности. <…>. Заявление, полученное за 30 минут до объявления о назначении, является явным нарушением, — сказали в комитете.

Регулятор обратился к Джонсону за объяснениями. В комитете пообещали опубликовать соответствующую переписку.