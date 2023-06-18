Маск раскрыл причину покупки Twitter

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Американский предприниматель, основатель Tesla и Space X Илон Маска (Forbes оценивает его состояние в $236,9 млрд) признал, что сделка по покупке Twitter была дорогостоящей, но он пошел на нее, поскольку является фанатом социальной сети и считал, что она движется «в негативном направлении». Об этом он сказал на технологической конференции в Париже, передает Business Insider.

«Если я такой умный, то почему тогда я так много заплатил за Twitter?» — сказал он.

По словам Маска, он ощущал, что Twitter до него оказывал «негативное влияние на цивилизацию» и «разрушительное воздействие на гражданское общество». «А всё, что подрывает цивилизацию, думаю, нехорошо», — добавил бизнесмен.

С тех пор, как соцсеть перешла под его контроль, она была «существенно очищена», утверждает Маск. «Мы избавились от 90% ботов, мошенников и различных плохих вещей, которые происходят. Мы избавились от 95% материалов об эксплуатации детей в Twitter, что было шоком…», — сказал он.