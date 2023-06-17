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Эрдоган напомнил, что Берлускони был свидетелем на свадьбе его сына

Эрдоган напомнил, что Берлускони был свидетелем на свадьбе его сына

Уверен, что благодаря своеобразной манере поведения и успехам во многих областях: от бизнеса до политики, Сильвио Берлускони оставил неизгладимый след в истории итальянской политики, где он долгий период считался доминирующей фигурой. Об этом говорится в статье президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, распространенной в субботу итальянской Il Messaggero под заголовком «Мой друг Берлускони».

Турецкий лидер рассказал, что первое личное знакомство с Берлускони состоялось у него вскоре после выборов 2 ноября 2002 года в Турции. «Хотя Партия справедливости и развития, генсеком которой я являюсь, одержала тогда победу на выборах в Турции, моя личная политическая деятельность находилась под запретом. Некоторые в Турции пытались тогда представить ситуацию, как «нечто обычное», однако первым из зарубежных лидеров, который возвысил голос против несправедливости стал именно Берлускони», – вспоминает турецкий лидер, слова которого приводит «Анадолу».

«Мой друг Берлускони позвонил мне тогда и поздравил с победой. Он заявил о недопустимости запрета на политическую деятельность в мой адрес и в качестве премьера Италии пригласил в Рим, где мы и встретились. Берлускони сказал тогда: «Сегодня вы в доме у своего лучшего друга из Европы. Я позвоню другим друзьям в Европе и выступлю в роли вашего адвоката»», – говорится далее в публикации.

Президент Турции отметил, что Сильвио Берлускони предпринимал все необходимые шаги для углубления турецко-итальянских связей, что позволило вывести их на невиданный до этого уровень.

«В течении всей своей деятельности, он также постоянно поддерживал усилия Анкары по вступлению в ЕС. Договоренности по проекту вертолетов Atak и газопроводу «Голубой поток» были достигнуты при активной поддержке Берлускони», – констатировал Эрдоган.

Эрдоган написал далее, что часто контактировал с Берлускони на площадках различных международных мероприятий, а также неоднократно принимал в Турции.

«Берлускони был не просто моим другом. Этот государственный деятель считал себя другом всего турецкого народа, искренне любившим нашу страну», – подчеркнул турецкий лидер, напомнив, что в 2003 года Берлускони был свидетелем на свадьбе его сына.

«Сильвио Берлускони всегда останется в наших сердцах в качестве истинного друга», – заверил Эрдоган, выразив соболезнования родным и близким итальянского политика.

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