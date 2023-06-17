Президент ЮАР на встрече с Путиным призвал к прекращению войны в Украине (видео)

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Африка хочет стать посредником в поиске мира между РФ и Украиной и намерена представить план из 10 пунктов для его достижения. Об этом заявил в субботу президент ЮАР Сирил Рамапоса в начале переговоров миротворческой миссии стран Африки с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

По его словам, мирная инициатива стран Африки не должна входить в противоречие с другими мирными инициативами.

Он также заявил, что настало время завершить конфликт на Украине. «Этот конфликт несет в мир дестабилизацию», – подчеркнул Рамапоса, которого цитирует ТАСС.

«Мы твердо уверены, что эта война должна быть завершена, конфликт должен быть урегулирован путем переговоров и путем дипломатии. Война не может продолжаться вечно. Все войны должны завершиться в какой-то момент. И здесь мы для того, чтобы передать вам четкое послание о том, что мы бы хотели, чтобы эта война завершилась. Я говорю об этом потому что война имеет негативные последствия для Африканского континента и других стран», – отметил он.

