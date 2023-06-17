Виталий Арьков: Все указывает на то, что провокации армян на ППП «Лачин» спланированы Францией и Западом

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Переговорный процесс по длительному и тяжелому армяно-азербайджанскому конфликту, в большинстве случаев сопровождающемуся периодическими вооруженными столкновениями, пока без значительных результатов. Относиться к этому стоит спокойно, стремясь минимизировать человеческие потери в результате подобных эксцессов. Собственно, в чем и заключается позиция Баку, где высоко ценят жизнь каждого человека. Об этом в беседе с Minval.az заявил политолог Виталий Арьков, комментируя последние провокации армян на Лачинском ППП, обстрел азербайджанских пограничников.

«Горячие головы», несомненно, есть с каждой стороны, но вот от словесных угроз к непосредственному нарушению перемирия, как мы можем наблюдать, переходит армянская сторона. Официальный Ереван, когда ему не удается «перевести стрелки» на Баку, отмежевывается от участия в очередной провокации, списывая все на пресловутый человеческий фактор, мол, у армянских военных или боевиков в Карабахе просто не выдержали нервы. Нервы у азербайджанских военных в не меньшем напряжении. Тем более, им приходится держать себя в руках и стараться не поддаваться на регулярные провокации со стороны «несдержанных» соседей. Поэтому, если поверить в объяснения Еревана, дело вовсе не в нервах военных, а в неспособности армянского руководства контролировать ситуацию в стране», – сказал политолог.

Однако, по его словам, в данные объяснения верится с трудом. Куда вероятнее, что подобное четко спланировано под контролем новых французских и западных «друзей» Армении. Представителей Запада в Армении всегда хватало. Многолюдные дипмиссии и многочисленные НПО. Теперь же профессиональные военные и агенты спецслужб из европейских стран находятся в Армении практически легально – в составе мониторинговой миссии Евросоюза. И вот что удивительно – с ее появлением число провокаций со стороны Армении резко возросло, хотя должно быть наоборот.

«Более того, все чаще провокации происходят там, где находятся российские миротворцы. Гнусная цель этого очевидна – искаженно представить все как бездействие, а то и злонамеренность России, как посредника в урегулировании конфликта, создав почву для ее замены на Евросоюз и Запад. О чем «говорящие головы» из армянского руководства вещают уже публично, отрабатывая задачи, поставленные западными «друзьями» (а вернее – хозяевами)», – сказал Арьков.

Ниджат Гаджиев