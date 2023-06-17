Польша не пустила в Россию самолет службы безопасности главы ЮАР

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Чартерный самолет южноафриканской авиакомпании, на котором должна была вылететь в Санкт-Петербург группа сотрудников службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и представители СМИ, возвращается в Преторию, сообщает ТАСС.

Согласно информации, лайнер не получил от польских властей разрешения на пролет в Россию, сообщил находящийся на борту южноафриканский журналист Питер Дю Тойт.

Он рассказал, что в ЮАР возвращаются сотрудники службы безопасности президента, но не уточнил дальнейшего маршрута представителей СМИ.