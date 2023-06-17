Минобороны Азербайджана опровергло армянское вранье |
В Армении на это сказали бы «Фландрия признала Арцах» |
МИД Азербайджана поздравил Великобританию |
Ильхам Алиев и Рустам Минниханов на открытии ООО «Авто Лизинг Азербайджан» |
МИД подчеркивает стремление Азербайджана к реинтеграции карабахских армян |
Армяне обстреливают наши позиции |
Ильхам Алиев выразил уверенность в расширении связей с Великобританией |
Начался визит Минниханова в Азербайджан (фото) |
Азербайджанские паломники отправились в Хадж |
Главное Мир

Польша не пустила в Россию самолет службы безопасности главы ЮАР

Польша не пустила в Россию самолет службы безопасности главы ЮАР

Чартерный самолет южноафриканской авиакомпании, на котором должна была вылететь в Санкт-Петербург группа сотрудников службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и представители СМИ, возвращается в Преторию, сообщает ТАСС.

Согласно информации, лайнер не получил от польских властей разрешения на пролет в Россию, сообщил находящийся на борту южноафриканский журналист Питер Дю Тойт.

Он рассказал, что в ЮАР возвращаются сотрудники службы безопасности президента, но не уточнил дальнейшего маршрута представителей СМИ.

 

Теги:
Из этой рубрики
Байден не станет упрощать вступление Украины в НАТО
Мир

Байден не станет упрощать вступление Украины в НАТО

2023/06/17, 19:19
Польша не пустила в Россию самолет службы безопасности главы ЮАР
Мир

Польша не пустила в Россию самолет службы безопасности главы ЮАР

2023/06/17, 19:09
Францию вновь сотрясают протесты: на этот раз против строительства ж/д линии
Мир

Францию вновь сотрясают протесты: на этот раз против строительства ж/д линии

2023/06/17, 18:56
Ирак выдал РФ подозреваемую в поставках оружия ИГ на протяжении семи лет
Мир

Ирак выдал РФ подозреваемую в поставках оружия ИГ на протяжении семи лет

2023/06/17, 18:44
Хакан Фидан обсудил с Ильей Дарчиашвили трехсторонний формат Грузия-Турция-Азербайджан
Мир

Хакан Фидан обсудил с Ильей Дарчиашвили трехсторонний формат Грузия-Турция-Азербайджан

2023/06/17, 17:39
Турецкие спецслужбы уничтожили особо опасного террориста (фото)
Мир

Турецкие спецслужбы уничтожили особо опасного террориста (фото)

2023/06/17, 17:19
Во Франции 20-летнего плотника задержали за покушение на Макрона
Мир

Во Франции 20-летнего плотника задержали за покушение на Макрона

2023/06/17, 16:48
Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Иран впервые после восстановления дипотношений
Мир

Глава МИД Саудовской Аравии прибыл в Иран впервые после восстановления дипотношений

2023/06/17, 16:37
Кровавый теракт ИГИЛ в Уганде: много погибших
Мир

Кровавый теракт ИГИЛ в Уганде: много погибших

2023/06/17, 16:00