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Ирак выдал РФ подозреваемую в поставках оружия ИГ на протяжении семи лет

Ирак выдал РФ подозреваемую в поставках оружия ИГ на протяжении семи лет

Ирак выдал России подозреваемую в поставках оружия ИГ на протяжение семи лет Лейлу Гатагажеву.

Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает ТАСС.

При экстрадиции Гатагажеву сопровождали сотрудники Интерпола. Женщина была передана представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву в аэропорту Багдада.

По данным МВД, подозреваемая добровольно прибыла в Сирию и вступила в ряды ИГ в 2016 году.

«Гатагажева оказывала помощь раненым боевикам, занималась стиркой и ремонтом их формы, приготовлением пищи, а также на собственные денежные средства обеспечивала их оружием», — сообщили в МВД.

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