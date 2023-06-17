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Модульные больницы для лечения больных коронавирусом перейдут к TƏBİB

Модульные больницы для лечения больных коронавирусом перейдут к TƏBİB

Модульные больницы, возведенные для лечения больных коронавирусом, будут переданы в ведение Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, передает Trend.

«После соответствующего согласования приостановившие деятельность модульные больницы будут перепрофилированы и использованы в других областях.

В связи с уменьшением числа больных COVID-19 для их лечения сохранена только модульная больница в поселке Мамедли, все остальные модульные больницы остановили деятельность», – сказал он.

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