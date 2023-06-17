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Хакан Фидан обсудил с Ильей Дарчиашвили трехсторонний формат Грузия-Турция-Азербайджан

Хакан Фидан обсудил с Ильей Дарчиашвили трехсторонний формат Грузия-Турция-Азербайджан

Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Грузии и Турции Ильей Дарчиашвили и Хаканом Фиданом.

Информацию об этом распространил МИД Грузии.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора Илья Дарчиашвили поздравил турецкого коллегу с назначением и пожелал ему успехов в работе.

«В ходе телефонного разговора министры подтвердили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Грузией и Турцией, а также подчеркнули важность визитов на высоком уровне между двумя странами», — говорится в сообщении МИД Грузии.

Илья Дарчиашвили поблагодарил своего турецкого коллегу за поддержку территориальной целостности и евроатлантической интеграции Грузии.

В ходе беседы была подчеркнута важность сотрудничества между двумя странами с точки зрения позитивного развития мирных процессов в регионе, стабильного и устойчивого развития региона.

Главы МИД положительно оценили работу трехстороннего формата Грузия-Турция-Азербайджан. Министры выразили готовность провести трехстороннюю встречу.

По информации МИД, Илья Дарчиашвили пригласил Хакана Фидана посетить с визитом Грузию.

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