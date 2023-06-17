Турецкие спецслужбы уничтожили особо опасного террориста (фото)

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Cпецслужбы Турции нейтрализовали в сирийском районе Айн-эль-Араб особо опасного террориста Османа Нури Оджаклы, объявленного ранее в международный розыск.

По данным источников в структурах безопасности Турции, боевик Оджаклы по позывным «Йылмаз Бехрареш» входил в число главарей запрещенной в Турции организации MLKP (Марксистско-ленинской коммунистической партии).

Оджаклы орудовал в рядах MLKP с 2000 года и считался организатором многих кровавых акций этой преступной организации. Боевики MLKP тесно взаимодействуют в регионе с террористами PKK с целью организации терактов в Сирии и Турции.

Оджакли в 2014 году бежал на базы террористов РКК на севере Ирака, а в 2015 году перебрался в сирийский район Расулайн.

В 2018 году он организовывал незаконные переходы госграницы Сирии и Турции, а с прошлого года возглавлял отряды MLKP в сирийском Айн-эль-Арабе.