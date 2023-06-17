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Минниханов: Татары и азербайджанцы очень близки и по языку

Минниханов: Татары и азербайджанцы очень близки и по языку

Мы на региональном уровне тоже вносим серьезный вклад в укрепление отношений между нашими странами.

Об этом сегодня во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в селе Агалы Зангиланского района заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

По словам Рустама Минниханова, что касается татар и азербайджанцев, исторически мы очень близки и по языку: «Вы общаетесь со своими гражданами этого поселка, и я практически все понимаю. Конечно же, сегодня мы посетили мечеть, которая строится. Все это для нас очень близко и все это нас очень сближает. Хорошую основу, фундамент наших отношений заложили наш президент Минтимер Шаймиев и Гейдар Алиев – ближайший друг Татарстана и нашего первого президента».

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