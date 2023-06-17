В Лондоне проходит первый парад по случаю официального дня рождения Карла III

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В Лондоне начался военный парад по случаю официального дня рождения короля Великобритании Карла III.

Шествие с участием 1,4 тыс. военных, 200 лошадей и 400 музыкантов стартовало из официальной резиденции монарха Букингемского дворца, передает ВВС.

Сегодняшняя процессия проходит по традиционному маршруту – по парадной улице Мэлл до плац-парада конной гвардии. Вместе с Карлом III верхом участвуют в параде его сын, наследник престола принц Уэльский Уильям, сестра монарха королевская принцесса Анна и его брат принц Эдвард герцог Эдинбургский.