Ахлиман Амирасланов призвал к расширению перечня услуг в рамках ОМС

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Председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов выразил надежду на расширение перечня услуг в рамках обязательного медицинского страхования в ближайшем будущем, чтобы охватить лечение еще большего спектра заболеваний и патологий.

Об этом депутат сказал во время своего выступления на проходящем в Баку I Симпозиуме азербайджанских медиков мира, сообщает Report.

Парламентарий призвал также проживающих за рубежом азербайджанских врачей помочь молодым медикам в Азербайджане в профессиональном росте:

«Я бы хотел, чтобы у наших врачей, работающих за рубежом, были более обширные возможности. Им необходимо ежегодно забирать из Азербайджана нескольких молодых медиков и помогать им в плане профессионального роста. Чтобы они потом возвращались и работали у себя на родине», – подчеркнул А.Амирасланов.