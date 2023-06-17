В Баку проходит I Симпозиум азербайджанских медиков мира

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В Центре Гейдара Алиева при организационной поддержке Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)состоялась церемония открытия I Симпозиума азербайджанских медиков мира, приуроченного к 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщает АПА.

В церемонии открытия приняли участие руководители учреждений здравоохранения Азербайджана, министры, медики, проживающие и работающие за рубежом, представители международных организаций и посольств, действующих в Азербайджане, известные врачи, директора частных и государственных медицинских учреждений и др.