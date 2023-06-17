Ильхам Алиев: Горжусь, что сотни наших соотечественников работают в престижных клиниках по всему миру

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«Вызывает гордость, что сотни наших соотечественников-воспитанников медицинского образования и медицинской науки Азербайджана работают в самых престижных клиниках в разных уголках мира и, выделяясь своим высоким профессионализмом, достойно представляют наш народ».

Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам Симпозиума азербайджанских медиков мира.

«Несмотря на то, что они находятся далеко за пределами нашей страны, их сердца всегда бьются вместе с родным Азербайджаном. Это еще раз подтвердили наши герои в белых халатах, добровольно отправившиеся на фронт во время сорокачетырехдневной Отечественной войны», – говорится в обращении.