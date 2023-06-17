МИД Азербайджана призвал Армению прекратить провокации

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Армянская сторона должна прекратить провокационные действия, препятствующие мирному процессу, полностью вывести армянские вооруженные силы с территории Азербайджана, выполнить свои обязательства по восстановлению беспрепятственных коммуникаций в регионе.

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря Министерства иностранных дел Айхана Гаджизаде на заявление пресс-секретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Анн-Клер Леандр от 16 июня.

Отмечено, что Азербайджан намерен обеспечить мир, стабильность и развитие в регионе, нормализовать отношения с Арменией на основе уважения таких принципов международного права, как территориальная целостность и суверенитет.