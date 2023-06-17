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Заболеваемость туберкулезом в Азербайджане идет на спад

Заболеваемость туберкулезом в Азербайджане идет на спад

В последние годы в Азербайджане наблюдается снижение динамики заболеваемости туберкулезом.

Об этом министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал на проходящем в Баку первом симпозиуме азербайджанских врачей со всего мира.

По словам министра, которые приводит «Репорт», если в 2005 году уровень заболеваемости туберкулезом составлял 43,7 на 100 тысяч населения, то сейчас этот показатель снизился до 25,3.

«События последних трех лет стали испытанием и проверкой для медицинских работников Азербайджана. Медицинским работникам удалось с доблестью выйти из этого испытания. Я благодарю всех медработников за их самоотверженность», – добавил министр.

T. Мусаев отметил, что охрана здоровья населения и сфера здравоохранения Азербайджана всегда были в центре внимания великого лидера Гейдара Алиева: «Были реализованы масштабные проекты по созданию материально-технической базы здравоохранения. Неоспоримы заслуги Гейдара Алиева и в подготовке высококвалифицированных кадров».

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