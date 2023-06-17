Минниханов рассчитывает на развитие сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном

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Раис Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Уважаемый Ильхам Гейдарович!

От имени жителей Республики Татарстан и от меня лично примите самые теплые поздравления по случаю 105-й годовщины провозглашения Азербайджанской Демократической Республики. Искренне желаем Вам, братскому народу Азербайджана неизменных успехов на пути созидания во имя всестороннего развития родной страны, укрепления ее экономической мощи и международного авторитета. Пусть опыт и идеи основателей азербайджанской государственности и впредь служат сплочению общества, вдохновляют граждан страны на большие свершения, будут опорой в формировании уверенного и благополучного будущего Азербайджана.

Надеемся на неуклонное развитие многогранного сотрудничества между Татарстаном и Азербайджаном в рамках российско-азербайджанских отношений. Верим, результаты нашего конструктивного взаимодействия – это важный вклад в упрочение связей меду народами России и Азербайджана, в целом в укрепление всеобщего мира.