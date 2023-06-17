В Билясуварском районе мужчину заподозрили в убийстве брата

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17 июня около 02 часов в Билясуварскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Амиль Ширгасымов 1984 года рождения скончался в центральной районной больнице от колото-резаных ранений. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Билясуварского района.

Проведенным расследованием были выявлены серьезные подозрения в умышленном совершении убийства братом Амиля Ширгасимова Абузаром Ширгасимовым 1987 года рождения, нанесшим ему ножевые ранения во время ссоры, возникшей между ними в одном из домов в селе Хырмандалы Билясуварского района.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство). Абузар Ширгасымов задержан в качестве подозреваемого.

Продолжается предварительное расследование.