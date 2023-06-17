МИД Азербайджана поздравил Великобританию |
Ильхам Алиев и Рустам Минниханов на открытии ООО «Авто Лизинг Азербайджан» |
МИД подчеркивает стремление Азербайджана к реинтеграции карабахских армян |
Армяне обстреливают наши позиции |
Ильхам Алиев выразил уверенность в расширении связей с Великобританией |
Начался визит Минниханова в Азербайджан (фото) |
Азербайджанские паломники отправились в Хадж |
Азербайджан отказал иранцам в получении виз в международных аэропортах |
Путин допустил применение ядерного оружия |
Главное Общество

В Билясуварском районе мужчину заподозрили в убийстве брата

В Билясуварском районе мужчину заподозрили в убийстве брата

17 июня около 02 часов в Билясуварскую районную прокуратуру поступила информация о том, что Амиль Ширгасымов 1984 года рождения скончался в центральной районной больнице от колото-резаных ранений. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Билясуварского района.

Проведенным расследованием были выявлены серьезные подозрения в умышленном совершении убийства братом Амиля Ширгасимова Абузаром Ширгасимовым 1987 года рождения, нанесшим ему ножевые ранения во время ссоры, возникшей между ними в одном из домов в селе Хырмандалы Билясуварского района.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство). Абузар Ширгасымов задержан в качестве подозреваемого.

Продолжается предварительное расследование.

Теги:
Из этой рубрики
Минниханов ознакомился с работами в Зангилане (фото)
Общество

Минниханов ознакомился с работами в Зангилане (фото)

2023/06/17, 13:55
В Билясуварском районе мужчину заподозрили в убийстве брата
Общество

В Билясуварском районе мужчину заподозрили в убийстве брата

2023/06/17, 13:49
Ильхам Алиев обратился к участникам  I Симпозиума азербайджанских медиков мира
Общество

Ильхам Алиев обратился к участникам  I Симпозиума азербайджанских медиков мира

2023/06/17, 13:47
Гаджиев встретился с международными путешественниками (фото)
Общество

Гаджиев встретился с международными путешественниками (фото)

2023/06/17, 13:38
Заболеваемость туберкулезом в Азербайджане идет на спад
Общество

Заболеваемость туберкулезом в Азербайджане идет на спад

2023/06/17, 13:30
Минниханову представлена информация о работах в Восточно-Зангезурском экономическом районе (фото)
Общество

Минниханову представлена информация о работах в Восточно-Зангезурском экономическом районе (фото)

2023/06/17, 13:24
Астрофизики объявили дату наступления лета в Азербайджане
Общество

Астрофизики объявили дату наступления лета в Азербайджане

2023/06/17, 13:14
Синоптики прогнозируют переменную облачность в столичном регионе
Общество

Синоптики прогнозируют переменную облачность в столичном регионе

2023/06/17, 13:03
МИД подчеркивает стремление Азербайджана к реинтеграции карабахских армян
Общество

МИД подчеркивает стремление Азербайджана к реинтеграции карабахских армян

2023/06/17, 12:50