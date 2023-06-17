Еще одно мощное землетрясение во Франции

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Один человек пострадал, а также многие здания и инфраструктура получили серьёзные повреждения в результате землетрясения, произошедшего на западе Франции. Об этом сообщила в «Твиттере» префектура Дё-Севр.

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«В отчёте сообщается о лёгком ранении человека, о котором позаботились спасатели. Материальный ущерб отмечен на многочисленных постройках на юго-западе», — говорится в публикации.

Вокруг местной церкви Сен-Илер-ла-Палю установлен периметр безопасности. Также были эвакуированы 35 людей. По данным радио Franceinfo, значительные повреждения получила церковь в городе Курсон в западном департаменте Приморская Шаранта. Части сводов лишился храм в коммуне Арсе. Также сильно пострадала в коммуне Ла-Лень башня церкви, а вместе с тем десятки домов получили трещины в стенах, из-за чего стали непригодными для проживания. Кроме того, в Приморской Шаранте повредилась линия электропередачи (ЛЭП), из-за чего свыше тысячи человек остались без света.

Кроме того, в том же секторе Дё-Севр в 04:30 (06:30 бак.вр.) был зафиксирован ещё один толчок магнитудой 5. В префектуре призвали держаться подальше от хрупких строений. Пожарные уже мобилизованы и проводят «разведывательные действия, реагируют на вызовы и проверяют состояние зданий, в частности, ослабленных во время первого землетрясения в пятницу»