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Украинцы освоят F-16 за 4 месяца, считает Резников

Украинцы освоят F-16 за 4 месяца, считает Резников

Украинские пилоты смогут обучиться летать на истребителях F-16 гораздо быстрее, чем за стандартные полгода. Им будет достаточно четырех месяцев. Об этом в пятницу, 16 июня, заявил министр обороны Алексей Резников в интервью «Настоящему Времени».

Оценивая перспективы украинских пилотов, министр обороны заявил, что те «могут удивлять и быстро учатся».

«Все публично обсуждают, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы освоить F-16. Звучит уже всем известный период: после тестирования наших двух пилотов в Соединенных Штатах считается, что до шести месяцев будет достаточно.

Я оптимистично смотрю на то, что наши опытные пилоты с их желанием и стремлением наверняка полетят быстрее. Я имею в виду свободно: с маневром, ночью, в паре. Я думаю, за четыре месяца это реалистично», – сказал он.

Резников, указал, что украинские экипажи освоили системы «Цезарь» за три недели, хотя стандарт минимум три месяца: «Французы, поляки были в восторге! Потому что они не просто взяли и закончили курс, они реально выполняли все задачи, которые ставятся перед экипажем, который учится три месяца.

«Системы ПВО «Пэтриот» украинцы освоили за десять недель, хотя стандартное время подготовки экипажа – десять месяцев», – добавил министр.

В то же он отметил, что обученных пилотов маловато. Украине потребуется и квалифицированные инженері, техники, которые смогут обслуживать истребители.

Кроме того, как отметил министр, также нужно будет готовить инфраструктуру, среди которой аэродромы, укрытие.

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