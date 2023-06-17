Трамп отпраздновал день рождения с членами семьи

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Иванка Трамп, ее сыновья Джозеф и Теодор, Мелания Трамп и ее сын Бэррон поужинали с Дональдом Трампом в его клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, чтобы отпраздновать его 77-й день рождения, пишет Page Six.

Иванка Трамп также поздравила отца в Instagram написав: «Ты самый невероятный отец. Твоя любовь, энергия и сила вдохновляют меня каждый день. Желаю тебе года, наполненного счастьем, которого ты заслуживаешь».

В начале недели сообщалось, что Дональд Трамп не был приглашен на бар-мицву (достижение еврейского совершеннолетия девушками в возрасте 12 лет) дочери Иванки Арабеллы. Однако источник сообщил изданию Page Six, что он получил приглашение, но был занят своими юридическими проблемами.