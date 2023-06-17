Буданов здоров и присутствовал на заседании военного кабинета

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов присутствовал сегодня на заседании военного кабинета.

«Было сегодня еще одно событие, еще один пункт моего графика, о котором пока не сообщалось. Это военный кабинет. Наши командующие: генералы Сырский, Тарнавский, Залужный, Шаптала. И наши командиры на конкретных направлениях активных действий. Пока не называя фамилий, всему свое время. <…> И был Буданов» — сказал он в вечернем видеообращении.

Напомним, что агентство «РИА Новости» 15 июня со ссылкой на неназванного сотрудника российских силовых структур сообщило, что Буданов получил ранение во время удара по зданию его ведомства в Киеве. Собеседник агентства заявил, что Буданова достали из-под завалов, а затем эвакуировали вертолетом санавиации сначала на военную базу Жешув в Польше, а потом — в Берлин на лечение в госпиталь бундесвера.