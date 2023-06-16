Саакашвили возвращается на политическую арену

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Находящийся под стражей в Грузии экс-президент этой страны, гражданин Украины Михаил Саакашвили, у которого возникли серьезные проблемы со здоровьем, намерен посещать все заседания суда по своему делу. Заявление об этом размещено от его имени 16 июня в Facebook политика.

«Несмотря на состояние здоровья, я намерен очень активно участвовать в грузинской политике, параллельно с моей деятельностью в Украине. Мы не должны ждать победы Украины сложа руки, а активно приближать их своими новаторскими и смелыми действиями. С сегодняшнего дня намерен участвовать во всех «судах», где физически могу», – говорится в посте.

Экс-президент Грузии считает, что на все уровни в стране проникло «предательство Грузии», а «последней каплей» он назвал «парад предателей», который, по его мнению, был 15 июня в Верховном совете грузинского региона Аджария.

«Призываю к объединению все национальные, антироссийские силы Европы, в том числе, в первую очередь, основанную мною партию «Национальное движение», – подчеркнул Саакашвили.

Саакашвили также объявил, что готов подключиться к политической жизни одновременно и в Грузии, и в Украине.