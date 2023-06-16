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Песков проиллюстрировал отношения с Анкарой турецкой пословицей

Песков проиллюстрировал отношения с Анкарой турецкой пословицей

Москва и Анкара делают все, чтобы быть хорошими соседями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В турецком языке – я поскольку тюрколог по образованию – есть такая пословица: хороший сосед лучше, чем плохой родственник, – сказал представитель Кремля, отвечая на вопросы в студии Российского экспортного центра «Сделано в России» во время Петербургского международного экономического форума. «Поэтому мы должны делать все, чтобы Турция была для нас хорошим соседом. И мне кажется, что в Турции практически все – там есть политический консенсус – понимают, что Россия тоже для Турции должна быть хорошим соседом», – отметил Песков. По его словам, «именно поэтому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган занимает такую сбалансированную позицию, которая позволяет сейчас использовать двустороннее сотрудничество, выходить на новые горизонты, вовлекать такое количество компаний в сотрудничество».

«Это действительно беспрецедентное взаимодействие», – полагает представитель Кремля.

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