Евреи гордятся Зеленским

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16 июня на Петербургском международном экономическом форуме президент страны-агрессора России Владимир Путин заявил, ссылаясь на неназванных «друзей», что президент Украины Владимир Зеленский «не еврей».

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Путин заявил, что у него «много друзей-евреев», и они якобы говорят, что «Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа».

Президент России комментировал реплику американца Дмитрия Саймса о том, что на Западе не понимают обвинений Украины в нацизме, потому что Зеленский является евреем.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в комментарии агентству УНИАН заявил, что гордится президентом Украины.

«Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им», – сказал он.

Также главный раввин Украины подчеркнул, что в Украине нет неонацистов, о которых говорит российская пропаганда и Путин, а «есть порядочные люди, которые защищают свою родину».

На заявление президента страны-террориста отреагировал в Facebook и советский диссидент, бывший вице-премьер-министр и министр в нескольких правительствах Израиля Натан Щаранский.

«Украинцы могут гордиться своим выбором еврея-президента, который сплачивает и объединяет украинский народ в тяжелой борьбе против варварской агрессии. А мы, евреи, можем гордиться, что представитель нашего народа играет такую уникальную историческую роль в мобилизации не только украинского народа, но и всего свободного мира на защиту нашего общего будущего», – написал израильский политик.