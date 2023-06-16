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Главное Экономика

Рейсы AnadoluJet свяжут Баку с Измиром

Рейсы AnadoluJet свяжут Баку с Измиром

Бюджетная авиакомпания AnadoluJet, являющаяся дочерней компанией Turkish Airlines (THY), начала выполнять полеты из Измира в Баку.

Cогласно информации пресс-службы THY, начиная с 16 июня, между аэропортом имени Аднана Мендереса в Измире и Международным аэропортом Гейдар Алиев будут осуществляться рейсы три раза в неделю.

Заместитель генерального директора THY по коммерческим вопросам Керем Сарп выразил удовлетворение дальнейшим укреплением связей с братским Азербайджаном и Турцией благодаря новому рейсу.

«Мы рады тому, что два братских народа, которые существуют как “одна нация, два государства”, соединены авиасообщением со столицей Баку через Стамбул и Анкару, а теперь и через Измир. Таким образом мы создаем возможность для укрепления коммерческих и культурных связей и дружеских отношений между Турцией и Азербайджаном», – подчеркнул Керем Сарп.

Подробную информацию о рейсах Измир-Баку авиакомпании AnadoluJet можно получить на сайте.

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Рейсы AnadoluJet свяжут Баку с Измиром

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