Путешественник из США сравнил Карабах с Швейцарией

108 Просмотров

Карабах действительно напоминает Швейцарию. Об этом заявил побывавший на освобожденных территориях Азербайджана американский путешественник Тай Мабри.

«Посещение Карабаха – одно из лучших впечатлений в моей жизни. Я бы даже сказал, что поездка в Карабах – большая честь для меня. Мы приехали сюда и увидели, какая работа была проделана за последние три года. Строительные и реставрационные работы производят неизгладимое впечатление», – сказал он.

Американский путешественник также рассказал о провокации, совершенной Арменией на границе с Азербайджаном: «Эта провокация очень плохо подействовала на нас. Я думаю, что конфликт разрешен, и нет необходимости в насилии».

Начавшаяся 14 июня поездка международных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур завершилась сегодня в Шуше, напоминает «Репорт».

Поездка была организована одной из 4-х основных международных сетей путешественников – организацией MTP (Most Traveled People).