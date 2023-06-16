ANAMA задействует крыс для разминирования (фото)

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При разминировании освобожденных территорий наряду с собаками будут использоваться также крысы.

В рамках проекта «Поддержка безопасного возвращения вынужденных переселенцев путем повышения возможностей Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA)», финансируемого Европейским Союзом (ЕС) и осуществляемого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в партнерстве с ANAMA, Международным фондом евразийской прессы (МФЕП) и Консультативной группой по минам были представлены недавно приобретенные крысы и собаки для работ по разминированию.

Следует отметить, что начиная с конца 1990-х годов специалисты в мире стали использовать обонятельную способность крыс при поиске мин. Первый подобный эксперимент был проведен в Танзании, где гамбийских крыс обучали искать мины, напоминает «Азертадж».

Ни одна из крыс, используемых до сих пор в поиске мин, не пострадала.

Крысы обнаруживают химические взрывчатые вещества. Когда крыса находит взрывчатку, она начинает лапой рыть землю, чтобы предупредить людей, работающих в команде.

Небольшой вес крыс защищает их от опасности взрыва.