Высота волн на Каспии достигла почти 4 метров

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По информации Национальной гидрометеорологической службы на 18:00 16 июня, в Дашкесане, Гейгеле, Алтыагадже, Губе, Хыналыге, Грызе, Шахдаге, Нефтчале и на Абшеронском полуострове наблюдались грозы, местами – проливные дожди.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, в 14:20 прошел сель по реке Кюрекчай, протекающей по территории Гейгельского района.

Преобладал северо-западный ветер, местами усиливавшийся до 15-20 метров в секунду в Баку и на Абшеронском полуострове. По данным метеостанции «Нефтяные камни», высота волн в Каспийском море достигла 3,8 метра.