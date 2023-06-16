Самедов: Об игре за сборную России у меня самые лучшие воспоминания

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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал, что у него остались лучшие воспоминания об игре за национальную команду.

«Об игре за сборную России у меня самые лучшие воспоминания. Здорово, что мы собрались в Петербурге, сыграли и получили удовольствие. Как и всегда», — цитирует Самедова «Матч ТВ».

15 июня петербургский «Зенит» и сборная России по футболу сыграли вничью в ретроматче в Санкт-Петербурге.

Игра закончилась со счётом 1:1. Регламентом встречи серия пенальти не предусмотрена.