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Bayraktar Kizilelma прошел очередной этап испытаний

Bayraktar Kizilelma прошел очередной этап испытаний

Беспилотный военный самолет Bayraktar Kizilelma успешно выдержал очередной этап испытаний, в рамках которого проверена Система идентификации летательного аппарата на больших высотах. Об этом говорится в сообщении компании-разработчика Baykar, где отметили, что тестирование системы проведено 15 июня на высоте 31 тыс. футов.

В рамках нового этапа испытаний беспилотный самолет взлетел с учебно-испытательного центра Akıncı в районе Чорлу северо-западной турецкой провинции Текирдаг, уточняет «Анадолу».

На сегодняшний день созданы два прототипа беспилотных самолета Bayraktar Kızılelma.

Серийное производство намечено на 2024-й год.

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