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В Конье подошли к концу учения с участием Азербайджана (фото)

В Конье подошли к концу учения с участием Азербайджана (фото)

В городе Конья Турецкой Республики завершены международные поисково-спасательные учения «Anatolian Phoenix – 2023». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Выступившие на церемонии закрытия поделились анализом действий, выполненных в ходе международных учений.

Было отмечено, что поставленные на учениях задачи были успешно выполнены личным составом стран-участниц во взаимодействии.

В завершение мероприятия участвовавшие в учениях составы преподнесли друг другу подарки, было сделано фото на память.

Отметим, что на международных поисково-спасательных учениях «Anatolian Phoenix – 2023» нашу страну представляли пилоты, технический персонал и авиационные средства ВВС, военнослужащие ВМС Азербайджана и сил специального назначения.

В Конье подошли к концу учения с участием Азербайджана (фото) В Конье подошли к концу учения с участием Азербайджана (фото)

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