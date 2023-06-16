«Газпром» и SOCAR обсудили поставки газа

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Российская компания «Газпром» и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) обсудили вопросы поставок газа, сообщается на сайте «Газпрома».

Переговоры состоялись во время рабочей встречи председателя правления “Газпрома” Алексея Миллера и президента SOCAR Ровшана Наджафа в рамках Петербургского международного экономического форума-2023.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия компаний, а также рассмотрели возможности для расширения научно-технического сотрудничества в сфере транспортировки газа.