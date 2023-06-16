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Вынесен приговор водителю, по вине которого в Баку погибли 5 человек

Вынесен приговор водителю, по вине которого в Баку погибли 5 человек

Завершился судебный процесс по уголовному делу водителя Махмуда Азизова, обвиняемого в гибели 5 человек в Баку.

На процессе под председательством судьи Мухаммеда Акберова в Бакинском суде по тяжким преступлениям был вынесен приговор, сообщает АПА.

Суд приговорил М.Азизова к 6 годам лишения свободы.

13 октября 2021 года примерно в 06:40 на участке Аэропортовского шоссе, проходящем по территории Сураханского района, столкнулись грузовик марки «Mercedes-Benz» (99-DH-343), за рулем которого находился Азизов Махмуд Бабагезал оглу и пассажирский автобус марки «Daewoo» (10-TH-116), за рулем которого находился Абдуллаев Таир Рухулла оглу. В результате аварии автобус упал на людей, стоявших на тротуаре и обочине дороги.

В результате пассажир автобуса Бабаева Кямаля Элоглан гызы (1985 г.р.), а также стоявшие на тротуаре и обочине дороги Абдуллаев Махияддин Гара оглу (1964 г.р.), Асланов Ильхам Эльхан оглу (1989 г.р.), Искендерова Ирада Али гызы (1961 г.р.) и Ягубова Мехбара Шабан гызы (1965 г.р.) скончались на месте происшествия, еще 26 человек получили ранения.

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