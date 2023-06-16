Расим Мусабеков: «Я даже не хочу на этот бред реагировать»

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Определенные круги в Иране и России недовольны тем, что переговоры между Азербайджаном и Арменией идут на вашингтонской и брюссельской площадках, сказал Minval.az депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя недавний инцидент на лачинском ППП.

«Указывать пальцем, не имея на руках конкретных фактов, исходя только из предположений, неправильно. Понятно, что Иран не очень доволен тем, что процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией идет на вашингтонской и брюссельской площадках. Понятно, что это и не вызывает восторга в Москве, в частности в определенных кругах ФСБ, военных и так далее», – сказал он.

По словам депутата, эти силы давно присутствуют в регионе Южного Кавказа, и у них, помимо геополитических интересов, имеются и наркотические интересы, есть еще и «серая зона», через которую они могут передавать какие-то технологии, оружие и так далее.

«В случае же мира, который будет достигнут по инициативе Вашингтона и Брюсселя, понятно, что этот гешефт чекистов России и Ирана понесет ущерб. Но это предположительно, поскольку у нас нет фактов, что какая-то агентура этих стран в рядах армянских вооруженных сил пошла на подобную провокацию», – отметил он.

Мусабеков также добавил, что Азербайджан установил флаг на мосту на реке Хаккари, и тут половина моста должна считаться территорией Азербайджана, хотя мост был построен Азербайджаном и им же контролируется с начала и до конца.

«У армян нет на их стороне моста, нет никакой инфраструктуры. Они могли обратиться к Азербайджану, чтобы обсудить вопросы, но они начали стрелять. Поэтому это похоже на откровенную провокацию. Я думаю, что есть определенные круги, которые на фоне переговоров в Вашингтоне и слушаниях в Европарламенте по армяно-азербайджанскому вопросу были заинтересованы в подобных провокациях», – подчеркнул он.

Аналитик отмечает, что в отношении этих кругов к происходящему присутствует также и их вовлеченность и контроль Россией над территорией с армянским населением в Карабахе: «Но для этого должна быть напряженность. Потому что картинка, когда целая очередь выстроилась на пограничном пропускном пункте, и они проходят безо всяких проблем, рушит всю картину. И в этом плане обстрел там был важен для того, чтобы поднять вой и вопли в традиционной манере на весь мир».

Парламентарий также добавил, что вопрос назначения нового посла США в Азербайджан обсуждается в Сенате, и на этом фоне нужны подобного рода провокации для того, чтобы в ходе обсуждений в Конгрессе клеймить Баку и требовать каких-то санкций в отношении нашей страны.

«По-другому рационально объяснить это невозможно. Даже те, которые затевали эту провокацию, они уже должны были понять, что они получат 4-5 кратный ответ, что и получили», – сказал он.

Депутат даже не стал комментировать «вброс» российских СМИ и пабликов, которые со ссылкой на свои источники сообщали, что это было заказом американской стороны для того, чтобы якобы сепаратисты пошли на уступки Азербайджану.

«Да, США подначили Армению, чтобы она обстреляла лачинский пост, для того чтобы досадить русским, чтобы сепаратисты пошли на уступки Азербайджану? Полный бред. Поэтому я даже не хочу на этот бред реагировать. Коль уже российская дипломатия опускается на такой уровень, это означает, что им даже говорить нечего», – резюмировал Мусабеков.