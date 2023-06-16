Дарчиашвили: Тбилиси готов вновь взять на себя роль посредника между Баку и Ереваном

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Тбилиси готов вновь взять на себя роль посредника между Баку и Ереваном, заявил сегодня, 16 июня, во время выступления в парламенте Грузии министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, сообщает Первый грузинский канал.

«Внешняя политика Грузии в отношении соседних стран ориентирована на сбалансированные партнерские отношения и взаимовыгодное сотрудничество», — заявил министр.

По его словам, Грузия интенсивно работает в направлении укрепления мира и стабильности в регионе.

«Наша цель – способствовать миру, стабильности, добрососедству и экономическому развитию в регионе, в этом направлении мы интенсивно работаем, и это один из наших главных приоритетов. В рамках инициативы мирного соседства Грузия предприняла эффективные шаги в направлении конструктивного диалога между двумя соседними странами. Мы выражаем готовность продолжать наше участие в этом направлении и в будущем, поскольку считаем, что Грузия играет естественную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе. Мы выражаем нашу готовность внести свой ценный вклад в любое время. Мы все хорошо помним личное участие премьер-министра Грузии в этом процессе и те конкретные результаты, которые принесли его усилия по сближению двух наших южных соседей и, так сказать, улучшению отношений», — заявил Илья Дарчиашвили.