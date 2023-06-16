Всемирный банк рассказал о трех самых необходимых реформах в Азербайджане

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В Азербайджане необходимо провести три реформы, такие как улучшение доступности финансовых ресурсов для повышения продуктивности в неэнергетическом секторе, расширение доступа частного сектора к квалифицированным человеческим ресурсам и улучшение конкурентной среды в экономике. Об этом Report сказал ведущий экономист Всемирного банка по Южному Кавказу Арвинд Наир.

Он добавил, что в стране необходимы стремительные реформы для достижения экономического роста: «Мы недавно завершили обстоятельные экономические анализы по Азербайджану. Документ называется «Экономический меморандум по Азербайджану», и в этом отчете подчеркнут тот факт, что, если Азербайджан проведет необходимые реформы, к 2050 году сможет увеличить доход на душу населения на 40% по сравнению с текущим показателем. Для этого необходимо принять определенные меры. Самое главное – превратить частный сектор в локомотив экономики Азербайджана. А для того, чтобы частный сектор играл такую роль, в экономике должна возрасти продуктивность».