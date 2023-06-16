Гасанов приказал армии решительно пресекать провокации Армении

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16 июня под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось заседание коллегии Министерства обороны по итогам первого полугодия 2023 года.

Как сообщили в Министерстве обороны, в совещании приняли участие заместители министра, начальники Главных управлений, управлений и служб, а также командиры воинских соединений.

На заседании коллегии МО проанализирована оперативная обстановка в Карабахе и на азербайджано-армянской условной границе.

Министр обороны Закир Гасанов дал указания армии о готовности к решительному пресечению провокации, которая может быть совершена со стороны Армении.