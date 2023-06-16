Завтра в Баку возможны дожди

118 Просмотров

17 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако днем местами возможны дожди. Северо-западный ветер сменится юго-восточным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха ночью составит 17-22°, днем – 25-30° тепла.

Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха – 55-65%.

В некоторых регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидается дождь, в отдельных местах ливни, грозы, град. Западный ветер временами усилится.

Ночью ожидается 16-21°, днем – 29-34° тепла, в горах ночью 7-12°, днем – 12-17° тепла.