Киссинджер: Если такой сценарий воплотится, Путин уйдет со своего поста

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После окончания конфликта в Украине лучше избежать «распада России или доведения России до состояния обиженного бессилия», заявил бывший госсекретарь США Хенри Киссинджер в интервью Bloomberg. В противном случае есть вероятность возникновения новой напряженности, считает дипломат.

По его мнению, Украина после прекращения боевых действий должна стать сильной демократией, а России предстоит понять, что основой ее отношений с Европой должен быть «своего рода консенсус».

Киссинджер заявил, что хотел бы, чтобы Россия «признала, что ее отношения с Европой должны быть основаны на согласии и своего рода консенсусе, и я верю, что эта война, если она закончится должным образом, может сделать это достижимым». По мнению Киссинджера, если такой сценарий воплотится, Владимир Путин уйдет со своего поста.

Бывший госсекретарь США считает, что российские власти и президент Владимир Путин никогда не хотели бы, чтобы «европейская военная мощь находилась в пределах легкой досягаемости от Санкт-Петербурга и крупных городов, таких как Москва». Президент России Владимир Путин на ее расширение отреагировал «на грани иррациональности», полагает Киссинджер.

По его мнению, США и союзники «были правы», когда противостояли России в Украине, но в то же время, «все более важно», чтобы стороны обдумывали дипломатические пути завершения конфликта.