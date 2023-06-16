Путин «поприветствовал» африканских лидеров ракетной атакой на Киев: что известно |
Ильхам Алиев создал Государственный историко-архитектурный и природный заповедник «Туг» |
Выдержит ли Иран «азербайджанский экзамен»? |
Как ВС Азербайджана разгромили пост армян в Зангиланском направлении (видео) |
Обстреляны позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении |
Позиции азербайджанской армии обстреляны в направлении Гедабекского и Шушинского районов |
В России призвали к возобновлению ж/д-сообщения с Азербайджаном |
Россия целилась по переговорам, но расстреляла свой авторитет |
Госдеп обеспокоен ситуацией на азербайджано-армянской границе |
Главное Мнения

Киссинджер: Если такой сценарий воплотится, Путин уйдет со своего поста

Киссинджер: Если такой сценарий воплотится, Путин уйдет со своего поста

После окончания конфликта в Украине лучше избежать «распада России или доведения России до состояния обиженного бессилия», заявил бывший госсекретарь США Хенри Киссинджер в интервью Bloomberg. В противном случае есть вероятность возникновения новой напряженности, считает дипломат.

По его мнению, Украина после прекращения боевых действий должна стать сильной демократией, а России предстоит понять, что основой ее отношений с Европой должен быть «своего рода консенсус».

Киссинджер заявил, что хотел бы, чтобы Россия «признала, что ее отношения с Европой должны быть основаны на согласии и своего рода консенсусе, и я верю, что эта война, если она закончится должным образом, может сделать это достижимым». По мнению Киссинджера, если такой сценарий воплотится, Владимир Путин уйдет со своего поста.

Бывший госсекретарь США считает, что российские власти и президент Владимир Путин никогда не хотели бы, чтобы «европейская военная мощь находилась в пределах легкой досягаемости от Санкт-Петербурга и крупных городов, таких как Москва». Президент России Владимир Путин на ее расширение отреагировал «на грани иррациональности», полагает Киссинджер.

По его мнению, США и союзники «были правы», когда противостояли России в Украине, но в то же время, «все более важно», чтобы стороны обдумывали дипломатические пути завершения конфликта.

Теги:
Из этой рубрики
Киссинджер: Если такой сценарий воплотится, Путин уйдет со своего поста
Мнения

Киссинджер: Если такой сценарий воплотится, Путин уйдет со своего поста

2023/06/16, 13:22
Фуад Чырагов: Во многих кругах визит Эрдогана в Баку вызвал большое разочарование
Мнения

Фуад Чырагов: Во многих кругах визит Эрдогана в Баку вызвал большое разочарование

2023/06/16, 13:16
В ISW рассказали, что усложняет контрнаступление ВСУ
Мнения

В ISW рассказали, что усложняет контрнаступление ВСУ

2023/06/16, 09:39
Энгин Озер: Было бы лучше, если бы Турция и Азербайджан решили между собой вопросы таможни
Мнения

Энгин Озер: Было бы лучше, если бы Турция и Азербайджан решили между собой вопросы таможни

2023/06/15, 15:41
Москва встала на защиту карабахских сепаратистов, а Баку и сам может провести контртеррористическую операцию
Мнения

Москва встала на защиту карабахских сепаратистов, а Баку и сам может провести контртеррористическую операцию

2023/06/15, 14:12
«Кремль планировал поглотить Молдову, Грузию, Армению, Казахстан или страны Балтии. Баку не предполагалось трогать»
Мнения

«Кремль планировал поглотить Молдову, Грузию, Армению, Казахстан или страны Балтии. Баку не предполагалось трогать»

2023/06/14, 17:10
Карабахских армян не примут за идиотов: их просто оставят в дураках
Мнения

Карабахских армян не примут за идиотов: их просто оставят в дураках

2023/06/14, 13:50
Турецкий эксперт: Открытие Зангезурского коридора - право Азербайджана
Мнения

Турецкий эксперт: Открытие Зангезурского коридора – право Азербайджана

2023/06/13, 21:12
«Армения стремится ограничить контроль коммуникаций со стороны ФСБ России»
Мнения

«Армения стремится ограничить контроль коммуникаций со стороны ФСБ России»

2023/06/13, 20:13