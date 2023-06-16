В Азербайджане формируют женские группы по разминированию

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В Азербайджане формируют первые женские группы по разминированию.

Группы формируются в рамках проекта «Поддержка безопасного возвращения вынужденных переселенцев путем увеличения возможностей Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA)», передает Report.

16 июня стартовали тренинги по формированию первых групп. Они проводятся в Тертерском региональном центре профессиональной подготовки Международного фонда Евразия пресс. В тренингах принимают участие 40 женщин, отобранных из разных регионов страны на конкурсной основе.

Женщины, успешно завершившие шестинедельное обучение, будут аккредитованы ANAMA.

В рамках данного проекта предусмотрено создание двух женских групп по разминированию.