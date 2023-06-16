Фазиль Мустафа предложил повысить пенсии военнослужащим

122 Просмотров

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании парламента поднял вопрос об увеличении пенсии военнослужащих, сообщает Minval.az.

По его словам, в приграничных с Арменией областях наши военнослужащие отражают нападения оккупантов и поддерживающих их покровителей из ЕС: «Здесь мы должны подумать о проблемах наших военных, стоящих на страже Отечества. Должна быть повышена пенсия военнослужащих. Зарплаты растут, а проблемы военных все еще не решены. Соответствующие структуры должны принять решения в связи с этим».

Депутат отметил, что из-за того, что у служивших до 2000 года военных пенсионный капитал не накоплен, их пособия не увеличиваются.