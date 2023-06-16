Выдержит ли Иран «азербайджанский экзамен»? |
Как ВС Азербайджана разгромили пост армян в Зангиланском направлении (видео) |
Обстреляны позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении |
Позиции азербайджанской армии обстреляны в направлении Гедабекского и Шушинского районов |
В России призвали к возобновлению ж/д-сообщения с Азербайджаном |
Россия целилась по переговорам, но расстреляла свой авторитет |
Госдеп обеспокоен ситуацией на азербайджано-армянской границе |
СМИ: Нетаньяху заявил, что Израиль выражал РФ протест из-за ее связей с Ираном |
Москву озаботили «угрозы» США в адрес сепаратистов Карабаха |
Главное Общество

Фазиль Мустафа предложил повысить пенсии военнослужащим

Фазиль Мустафа предложил повысить пенсии военнослужащим

Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа на сегодняшнем заседании парламента поднял вопрос об увеличении пенсии военнослужащих, сообщает Minval.az.

По его словам, в приграничных с Арменией областях наши военнослужащие отражают нападения оккупантов и поддерживающих их покровителей из ЕС: «Здесь мы должны подумать о проблемах наших военных, стоящих на страже Отечества. Должна быть повышена пенсия военнослужащих. Зарплаты растут, а проблемы военных все еще не решены. Соответствующие структуры должны принять решения в связи с этим».

Депутат отметил, что из-за того, что у служивших до 2000 года военных пенсионный капитал не накоплен, их  пособия не увеличиваются.

Теги:
Из этой рубрики
Пресечена очередная попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан
Общество

Пресечена очередная попытка контрабанды наркотиков из Ирана в Азербайджан

2023/06/16, 12:00
Депутат: На "Последнем звонке" выпускники школ слушали блатные песни
Общество

Депутат: На «Последнем звонке» выпускники школ слушали блатные песни

2023/06/16, 12:00
Фазиль Мустафа предложил повысить пенсии военнослужащим
Общество

Фазиль Мустафа предложил повысить пенсии военнослужащим

2023/06/16, 11:36
МВД обращается к водителям, не уступающим дорогу пешеходам (видео)
Общество

МВД обращается к водителям, не уступающим дорогу пешеходам (видео)

2023/06/16, 10:25
В Баку произошел пожар в общежитии, эвакуированы 52 человека
Общество

В Баку произошел пожар в общежитии, эвакуированы 52 человека

2023/06/16, 10:00
В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии (фото)
Общество

В Баку прошла 52-я встреча Совместной азербайджано-иранской комиссии (фото)

2023/06/16, 09:55
ДТП со смертельным исходом в Агстафинском районе
Общество

ДТП со смертельным исходом в Агстафинском районе

2023/06/15, 23:39
В России призвали к возобновлению ж/д-сообщения с Азербайджаном
Общество

В России призвали к возобновлению ж/д-сообщения с Азербайджаном

2023/06/15, 23:14
Кямран Алиев рассказал в Санкт-Петербурге о провокации армян
Общество

Кямран Алиев рассказал в Санкт-Петербурге о провокации армян

2023/06/15, 20:15