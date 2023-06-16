Всемирный банк: Глобальный экономический рост ослабнет, в том числе в Азербайджане

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Во второй половине этого года глобальный экономический рост значительно замедлится. Прогнозируется, что слабый рост продлится до 2024 года.

Об этом менеджер Всемирного банка по Азербайджану Сара Майкл сказала на панельном обсуждении «Воздействие глобального и экономического спада на Азербайджан» на презентации отчета структуры «Глобальные экономические перспективы».

По ее словам, этот процесс не минует Азербайджан.

«Ожидается, что продолжится инфляционное давление и негативное влияние жесткой денежной политики на экономический рост. Мы ждем, что это создаст довольно сложную атмосферу для развивающихся стран и рынков, в том числе для Азербайджана. В прошлом году правительство Азербайджана приняло «Стратегию социально-экономического развития на 2022-2026 годы». Этот документ содержит большое количество программ, инвестиций и реформ для оживления, увеличения устойчивости экономического роста и социального благополучия. Стратегия в среднесрочной перспективе нацелена на ежегодный темп роста ВВП в 3-4%, в том числе в ненефтегазовом секторе – около 5%. Добиться этих целей будет нелегко. Сокращение добычи нефти и старение населения отрицательно скажется на процессе. Глобальные тенденции, вероятно, создадут дополнительные проблемы и неопределенности. Всемирный банк готов оказать всяческую поддержку правительству Азербайджана для реализации необходимых программ», – сказала С.Майкл.

Сара Майкл также заявила, что доход на душу населения в Азербайджане к 2050 году по сравнению с нынешней траекторией развития страны может вырасти как минимум на 40%, а то и больше.

Она отметила, что благодаря новой модели роста для Азербайджана есть более оптимистичные возможности: «На фоне активной стимулирующей роли государства эта модель предполагает поддержку динамичного частного сектора, более диверсифицированную экономику, более сильный человеческий капитал и более глубокую экономическую интеграцию».